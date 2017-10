Welch sonniges Herbstwetter: Das Hochdruckgebiet Tanja hat die Schweiz am Wochenende mit viel Sonne und spätsommerlichen Temperaturen beglückt. In Delsberg und Sitten war es am Sonntag bis zu 23,6 Grad warm. In Basel herrschten 22,9 und in Aarau 21,6 Grad.

Auch wenn die ausgedehnte Schönwetterperiode aussergewöhnlich erscheinen mag – sie ist es nicht, wie Meteonews-Meteorologe Nicola Möckli sagt: "Solches Wetter haben wir im Oktober ab und zu." Temperaturen von über 20 Grad gebe es fast immer um diese Jahreszeit.

Von den Wärmerekorden ist der aktuelle Monat noch ein gutes Stück entfernt: Im Oktober 1985 wurden in Basel 29,6 Grad und in Rünenberg BL 25,7 Grad gemessen. In Aarau war es im Oktober nie wärmer als 2009, als das Thermometer 26,7 Grad anzeigte. Mit dem Wirbelsturm "Ophelia" hat das aktuell warme Wetter nichts zu tun, wie Möckli sagt.

Es bleibt bis zum Wochenende schön

Die gute Nachricht: Es bleibt schön und bis Mittwoch auch warm. Erst auf das Wochenende hin erreichen Wolken und eventuell erster Regen die Schweiz. In der Nacht auf Sonntag erwartet Möckli dann eine kräftigere Störung.

Was den ausbleibenden Regen angeht, so macht sich Möckli noch keine Sorgen. Im Tessin herrsche erhöhte Waldbrandgefahr, ansonsten sei die Trockenheit nicht besorgniserregend. Die Niederschlagsmenge erheben die Meteorologen nur für ganze Monate, weshalb Möckli keinen aktuellen Vergleich zu früheren Jahren macht. Ob der Oktober 2017 unterdurchschnittlich ausfällt, kann er nicht prognostizieren. Dank des Niederschlags Ende Woche und eventuell weiterer Schauer könne der Monat die Durchschnittswerte durchaus noch erreichen. (mwa)