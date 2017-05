Was er vielleicht nicht weiss: Das Riesentier ist in Wirklichkeit ein Mensch. Bei der ekligen Spinne handelt es sich nämlich um einen ferngesteuerten Roboter. Eine wunderbare Möglichkeit, seinen Hund so richtig gut zu unterhalten. Denn wie es scheint, könnte dieses Spiel ewig weitergehen.

Doch dann greift Sparky durch. Der kleine Hund traut sich Grosses und packt die gruselige Spinne mutig am Bein. Aus ist der Spass. (smo)