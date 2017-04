Das praktisch voll besetzte Hotel in der Nähe des Aroser Bahnhofs war am 30. Dezember letzten Jahres in Brand geraten und komplett zerstört worden. Für die Gebäudeversicherung war das Feuer der zweitgrösste Schadensfall in der 110-jährigen Geschichte.

Wie Versicherungsdirektor Markus Feltscher am Mittwoch in Chur bekannt gab, ist die Schadensumme in Arosa von 15 Millionen Franken nur einmal übertroffen worden. Das war im Mai 1989 beim Brand des Hotels Waldhaus in Tarasp im Unterengadin, als sich der Sachschaden auf 23 Millionen Franken belief.