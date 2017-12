Tunnel sechs Stunden gesperrt

Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Allerdings seien die Schäden an der Tunneleinrichtung beträchtlich. So hätten etwa beschädigte Wandelemente entfernt werden müssen.

Der 16,9 Kilometer lange Tunnel blieb daher beidseitig für mehr als sechs Stunden gesperrt. Er konnte um 15.30 Uhr wieder geöffnet werden. Der Stau vor den Tunnelportalen hielt sich laut dem Sprecher in Grenzen. Der gesamte Verkehr wurde auf der Autobahn A2 gewendet und via die San-Bernardino-Route umgeleitet.

Der Unfall löste ein Grossaufgebot von mehreren dutzend Einsatzkräften aus. Beteiligt waren die Schadenwehr Gotthard, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, die Rega, die Rettungsdienste Uri, Nidwalden und Tessin, ein privater Abschleppdienst, ein privates Bestattungsinstitut, die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri und Tessin.

Beim bisher schwersten Unglück im Gotthardtunnel starben im Oktober 2001 elf Menschen. Zwei Lastwagen waren frontal zusammengestossen. 23 Motorfahrzeuge wurden damals zerstört oder beschädigt. Der Tunnel blieb in der Folge fast zwei Monate lang gesperrt.