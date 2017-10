Ab Sonntagabend wird es abends wieder früher dunkler, dafür am Morgen zumindest vorübergehend etwas früher hell. Die Winterzeit dauert bis Ende März 2018: Am 25. März werden die Uhren das nächste Mal auf Sommerzeit umgestellt.

Die Schweiz stellt die Uhren seit 1981 in den Sommermonaten um jeweils eine Stunde vor, um sich ihren Nachbarländern anzupassen. Mehrere europäische Länder hatten schon einige Jahre zuvor die Sommerzeit lanciert, um dank der besseren Nutzung des Tageslichts Energie zu sparen.

Die Sommerzeitverordnung schreibt vor, dass die Schweizer Uhren in Abstimmung mit der EU vor- und zurückgestellt werden müssen. Fachleute zweifeln allerdings am Nutzen: Zwar schaltet man im Sommer abends seltener das Licht an, dafür wird im Frühling und im Herbst in den Morgenstunden mehr geheizt.