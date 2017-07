Elisabeth Kopp sagte, die FDP brauche wieder eine Frau im Bundesrat. Wie sehen Sie das?

Ich verstehe Frau Kopp und die Frauen der FDP. Gewisse Frauen wie etwa Doris Fiala sagen aber auch, das Tessin sei diesmal wichtiger. Die Meinungen gehen auseinander. Für mich ist klar: Östlich der Reuss gibt es heute nur einen einzigen Bundesrat: Ueli Maurer. Beim nächsten Rücktritt muss die Ostschweiz wieder berücksichtigt werden. Man darf aber auch die Zentralschweiz nicht vergessen. Wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren drei Rücktritte geben. Dann müsste das berücksichtigt werden.

Sie denken an mögliche Rücktritte von Ueli Maurer, Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard?

Ich nenne keine Namen. Vielleicht gibt es sogar vier Rücktritte. Wer weiss das schon. Mehrere Rücktritte könnten – nach dem Neuanfang in Paris – auch in der Schweiz zu Veränderungen führen. Deshalb müssten die Bundesräte miteinander reden, wer wann geht. Sonst passiert, was in den 1960er-Jahren geschah: Vier Bundesräte traten gleichzeitig zurück, gewählt wurde aber kein einziger offizieller Kandidat.

Bei einem nicht abgesprochenen Dreier- oder Viererrücktritt könnte in der Schweiz ein Vakuum entstehen?

Es ist durchaus denkbar, dass sich dann die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrats ändert.

Wie?

Die Grünen könnten plötzlich in den Bundesrat gewählt werden. Überträgt man die letzten Volksabstimmungen auf die Parlamentswahlen von 2019, scheint eines möglich: dass ein Bundesrat nach den Wahlen 2019 nicht mehr bestätigt werden könnte. Das geschah in den letzten Jahren mit Ruth Metzler und Christoph Blocher zweimal. Dieses Szenario muss sich jeder Bundesrat vor Augen halten, der 2019 zur Wiederwahl antritt. Sollten drei oder vier Bundesräte gemeinsam zurücktreten, wäre die parteipolitische Zusammensetzung von heute zudem in keiner Art und Weise garantiert.

Könnten es auch die Grünliberalen in die Regierung schaffen?

Es ist denkbar, dass es zu neuen politischen Seilschaften kommt. Kaum mehr erneuert wird die mal angedachte Union zwischen CVP und BDP. Sie ist gescheitert. Tun sich aber die Grünen mit 7,1 Wählerprozent und die Grünliberalen mit 4,6 Prozent zusammen, sind sie schon heute stärker als die CVP mit 11,6 Prozent. Gedanken machen muss sich auch die FDP. Sie ist mit ihren zwei Bundesräten bei 16,4 Prozent gut bedient.

Müssen die Bundesräte solche Überlegungen berücksichtigen?

Ja. Und die Parteistrategen müssen schon jetzt mit den Betroffenen diskutieren. Nehmen wir den CVP-Sitz. Doris Leuthard befindet sich zwar in einem absoluten Allzeit-Hoch. Die Partei selbst ist aber in keiner einfachen Situation.

Die AHV-Abstimmung kommt. Bundesräte verdienen nach dem Rücktritt über 200'000 Franken.

Wir erhalten die Hälfte eines Bundesratslohns. Das ist verdient für das, was wir geleistet haben. Ich habe 13 Jahre lang fast Tag und Nacht gearbeitet und praktisch auf alles verzichtet. Da möchte ich nach der Bundesrats-Zeit wenigstens normal weiterleben können. In Deutschland, Frankreich oder in den USA erhalten ehemalige Magistraten abgesehen vom Lohn zwei Sekretärinnen, Chauffeure, Bodyguards und Transportmöglichkeiten. Das haben wir alles nicht. Mein Büro, das ich wegen der vielen Briefe, Mails und Anfragen etc. führe, muss ich selber finanzieren.

Wer Sie reden hört, ist überzeugt: Sie sind für die AHV-Reform.

Dazu kann ich nur sagen: Ich stimme in der Regel wie der Bundesrat. Aber hier habe ich meine Meinung noch nicht gemacht.

Welche Pläne haben Sie mit 75 Jahren noch?

Den Plan, den Montblanc zu besteigen, habe ich aufgegeben. Auch die Blüemlisalp liegt nach meiner Schulteroperation, und weil meine Knie vom Bergsteigen und vom Militärdienst in Mitleidenschaft gezogen wurden, wohl nicht mehr drin. In fortgeschrittenem Alter muss man weise werden und solche Dinge akzeptieren.

Sie haben zweifellos andere Pläne.

Ich möchte noch meine Stiftungen pflegen. Die Stiftung «Freude herrscht», die wir im Andenken an meinen Sohn Mathias gegründet haben, will Kinder für Sport, Bewegung und Lebensfreude begeistern. Mit Swisscor machen arme und kranke Kinder aus Osteuropa Ferien in der Schweiz. Bei «Right to Play», die 700'000 Kinder in 25 Ländern bei Sportprojekten betreut, bin ich nur noch Ehrenmitglied.

Kinder scheinen Ihnen sehr wichtig zu sein.

Die Kinder von heute sind die Leader von morgen. Wollen wir eine bessere, friedlichere Welt – und die brauchen wir dringend –, müssen wir den Fokus auf die Jugend setzen. Da helfe ich, wo ich kann.

Mit 75 Jahren sind Sie unglaublich vital. Wie lautet Ihr Rezept?

Es tut mir gut, vor Leuten zu reden. Obwohl ich in meinen 13 Jahren als Bundesrat 2333 Reden hielt, wie die NZZ schrieb, ist die nächste Rede für mich immer die wichtigste und schwierigste. In letzter Zeit war ich an Diplomfeiern an den Universitäten Bern, München und Genf. Um diesen erfolgreichen Studenten geistigen Proviant mitgeben zu können, muss man sich vorbereiten. Das mache ich gerne. Gesund leben, Sport vernünftig treiben, Freude haben und anderen Menschen Freude bereiten.

Setzen Sie sich auch mit Ihrer Endlichkeit auseinander?

Das tue ich. Ich akzeptiere mein Alter. Wir kommen und wir gehen. Während die Natur noch da ist, wenn wir nicht mehr da sind. Das relativiert uns alle in unserer Bedeutung, in unserem Dasein. Auch einen Alt-Bundesrat!