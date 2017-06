Sechs PID-Kliniken in der Schweiz

Um solche Auswüchse zu unterbinden, soll die Zahl der Zentren reduziert werden, verlangen sowohl Häsler als auch Insieme mit Blick auf Frankreich und Deutschland. Beide haben zwar ein Vielfaches an Bewohnern, aber je nur vier PID-Zentren zugelassen. Diese «Angstmache» ärgert Christian de Geyter, Chefarzt Reproduktionsmedizin am Universitätsspital Basel. Er sagt, es sei unwahrscheinlich, dass jedes Zentrum für Fortpflanzungsmedizin in der Schweiz auch PID anbiete.

Denn der Bundesrat hat in der Verordnung vorgesehen, dass die Laboratorien hohe Qualitätsanforderungen erfüllen müssen. Ob er daran festhält, wird er in den nächsten Tagen bekannt geben. Bruno Imthurn, Klinikdirektor des Kinderwunschzentrums des Universitätsspitals Zürich, pflichtet ihm bei. Ein PID-Labor zu betreiben, sei mit hohen Kosten verbunden, die nicht alle Zentren aufbringen können oder wollen. Gerechnet wird mit sechs Fortpflanzungskliniken, die in der Schweiz PID anbieten.

Vorteil für Frau: kleinere Risiken

Für de Geyter ist die Wiederbelebung der Diskussion auch aus anderen Gründen verfehlt. Einerseits ist die Behandlung teuer und aufwendig und muss vollständig aus dem eigenen Sack bezahlt werden. Wer kann, wird darauf verzichten. Zweitens ist ein anderer Teil der Gesetzesrevision für Frauen viel wichtiger: Dass nicht mehr alle entwickelten Embryonen zwingend in den Uterus übertragen werden müssen.