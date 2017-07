1. Wenig Konkurrenz

Der in den ersten Bundesrat gewählte Stefano Franscini (1848–1857) erhielt von allen Gewählten am wenigsten Stimmen. Er profitierte davon, dass die FDP damals alle sieben Regierungsmitglieder stellte, weshalb man einen Sitz ans Tessin abtreten konnte, ohne dass ambitionierte Freisinnige aus anderen Landesteilen hätten zurückstehen müssen. Gleiches galt auch für seinen Nachfolger Giovanni Battista Pioda (1857-1864). Danach verschärfte sich die Konkurrenzsituation: Einerseits, weil die Aufgabe attraktiver wurde, da die Kantone zunehmend Kompetenzen an den Bund abgaben; andererseits, weil mit den Katholisch-Konservativen – der späteren CVP – ab 1892 eine zweite Partei in die Regierungsverantwortung miteinbezogen wurde.

2. Internationale Lage

Der sich abzeichnende Erste Weltkrieg sowie separatistische Tendenzen im Südkanton waren ausschlaggebend dafür, dass man es Ende 1911 über Parteigrenzen hinaus für klug hielt, mit Giuseppe Motta (1912–1940) erstmals nach 48 Jahren wieder einen Tessiner in den Bundesrat zu wählen. Dieselbe Überlegung führte inmitten des Zweiten Weltkriegs zur Wahl Enrico Celios (1940–1950) als Nachfolger des im Amt verstorbenen Mottas. «Um dem Land die grösstmögliche Einheit zu garantieren und im nahen Italien keinen Anstoss zu erregen», wurde der Tessiner Sitzanspruch nicht infrage gestellt, wie es im von Historiker Urs Altermatt herausgegebenen Bundesratslexikon heisst.

3. Überparteiliche Absprachen

Weil die exponierte Lage des Tessins nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr so ins Gewicht fiel, wurde Celio nicht durch einen Italienischsprachigen ersetzt. Dass mit Giuseppe Lepori (1955– 1959) wenig später doch wieder ein Tessiner in die Kränze kam, ist auf eine spezielle Konstellation zurückzuführen: Erstmals seit Jahrzehnten waren im Dezember 1954 gleich drei Sitze neu zu besetzen. Um die nach wie vor über die absolute Mehrheit verfügende FDP zu schwächen, schnürte die CVP ein Päckchen mit den vorübergehend nicht mehr im Bundesrat vertretenen Sozialdemokraten: Lepori sollte für die CVP einen dritten Sitz erobern, der zu einem späteren Zeitpunkt an die SP gehen sollte.

4. Gespaltene Welsche

Nello Celio (1967–1973) profitierte bei seiner Wahl vom Versagen von Vorgänger Paul Chaudet, der im Zentrum der «Mirage-Affäre» stand, und von Unstimmigkeiten im welschen Lager: Während die FDP des bevölkerungsreichen Kantons Waadt weiterhin Anspruch auf einen Sitz erhob, lancierten die Kantonalparteien Wallis und Freiburg einen anderen Kandidaten – Celio avancierte zum lachenden Dritten. Unumstritten war hingegen die Wahl des damaligen CVP-Präsidenten Flavio Cotti (1987– 1999). Ihm kam zugute, dass beide der Partei gemäss Zauberformel zustehenden Sitze neu zu besetzen waren: So konnte ein Mandat an die Ostschweiz und eines ans Tessin vergeben werden.