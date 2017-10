Im am Dienstagabend ausgestrahlten Fernsehbeitrag ist der mit dem Vorwurf der Tierquälerei konfrontierte Pferdehändler aus Hefenhofen TG zu sehen. Er hält ein Informationsschreiben der Thurgauer Staatsanwaltschaft über eine Durchsuchung im kantonalen Veterinäramt am 25. August in die Kamera.

Darin steht unter anderem, dass auch Akten beschlagnahmt worden seien. Es sei gut, dass eine neutrale Stelle schaue, dass die Ämter nicht mehr mauscheln könnten, erklärte der Pferdehändler dazu im Beitrag.