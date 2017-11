Die Bundesanwaltschaft (BA) führt seit Juni 2016 ein Strafverfahren gegen einen 27-jährigen schweizerischen Staatsbürger, welches zu einem späteren Zeitpunkt auf eine 23-jährige kolumbianische Staatsbürgerin ausgedehnt worden ist. Das meldet die Bundesanwaltschaft am Dienstag.

Dieses Strafverfahren wird geführt wegen des Verdachts

des Verstosses gegen das Verbot der Gruppierungen „Al-Qaïda“ und „Islamischer Staat“ sowie verwandter Organisationen und

der Unterstützung beziehungsweise Beteiligung an einer kriminellen Organisation.

Eröffnet wurde das Strafverfahren der Bundesanwaltschaft aufgrund einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt.

Kolumbianerin verhaftet

Im Rahmen dieses Strafverfahrens der BA wurden am Dienstag, mit Unterstützung des Bundesamts für Polizei (Fedpol) und den Kantonspolizeien Neuenburg und Waadt, mehrere Hausdurchsuchungen in den beiden Kantonen durchgeführt.

Zudem wurde die kolumbianische Staatsbürgerin verhaftet. Die Bundesanwaltschaft wird für sie Untersuchungshaft beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht beantragen. Bis zum definitiven Entscheid des Gerichts verbleibt die Beschuldigte in Haft.

Auch Frankreich reagiert - Schweizer verhaftet

Zeitgleich wurden in Frankreich im Rahmen eines separaten Strafverfahrens der französischen Behörden mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt und Personen verhaftet. Zudem wurde die zweite beschuldigte Person des Strafverfahrens der Bundesanwaltschaft – der Schweizer Staatsbürger – in Frankreich durch die französischen Behörden verhaftet.

Da die verhafteten Personen des Strafverfahrens der BA und des französischen Strafverfahrens in Kontakt miteinander standen, wurden die Operationen in den beiden Ländern parallel und in enger Zusammenarbeit durchgeführt.

Nach übereinstimmenden französischen Medienberichten wurden in der Region Paris und im Südosten Frankreichs insgesamt sieben Personen festgenommen. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft haben zum Ziel, die Rolle und die Absichten der Beschuldigten im Strafverfahren der Bundesanwaltschaft in Bezug auf die in Frankreich verhafteten Personen zu klären.

Weitere Angaben zur laufenden Strafuntersuchung können aus ermittlungstaktischen Gründen im Moment nicht gemacht werden. Die Bundesanwaltschaft betont in ihrer Mitteilung, dass für alle beteiligten Personen die Unschuldsvermutung gilt.

Zeitgleiche Aktion

Die zeitgleich durchgeführten Operationen in der Schweiz und in Frankreich fanden in Anwesenheit eines Vertreters des jeweils anderen Landes statt und wurden ermöglicht durch eine eigens dafür gegründete gemeinsame Ermittlungsgruppe (Joint Investigation Team, JIT). Diese Form der Zusammenarbeit basiert auf dem zweiten Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen.