Durch einen Terroranschlag am Konzert des Popstars Ariana Grande in Manchester kamen am Montagabend mindestens 22 Personen ums Leben. 59 wurden verletzt. In zwei Wochen plant die Popsängerin ein Konzert im Zürcher Hallenstadion. Felix Frei, Direktor des Hallenstadions, konnte auf Anfrage nicht sagen, ob das Konzert stattfindet.

Das amerikanische Magazin TMZ berichtete heute Morgen, das Konzert vom Donnerstag in London sei abgesagt. Die restliche Tour werde vorläufig unterbrochen. Das Magazin zitiert eine anonyme Quelle mit der Information, Grande diskutiere mit ihrem Team den Tour-Plan erst, wenn sie emotional bereit dazu sei. Die Sängerin hatte sich zuvor auf Twitter erschüttert gezeigt und den Opfern ihr Beileid ausgesprochen. Sie sei sprachlos.