Zum Zwischenfall kam es am Freitagabend, nachdem eine Abschleppfirma den defekten Camper in Sent GR abgeholt hatte, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag schrieb. Vor der Tasnanbrücke bei Ftan löste sich das Wohnmobil vom Abschleppfahrzeug. Es rollte über die Gegenfahrbahn, über einen Ausstellplatz und dann einen steilen Hang hinunter.

Nach 40 Metern blieb der Camper in einem Bachbett mit Totalschaden auf dem Dach liegen.