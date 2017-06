Diplomaten aus der Zeit der Kanzlerschaft von Helmut Kohl berichten von fast täglichen Telefonaten zwischen Bonn und Bern, heute sollen die Beziehungen gut, aber eher distanziert sein. Stimmt das?

Von Distanz spüre ich nichts. Die Türen in Berlin stehen für die Schweiz offen, und das nutzen wir auch. Auch Deutschland hat zudem ein Interesse an einem guten und geregelten Verhältnis mit der Schweiz, einem seiner wichtigsten Handelspartner.

Sie feiern dieses Jahr 150 Jahre Schweizer Vertretung in Berlin. Feiern die Deutschen mit?

Vertretungen von deutschen König- und Herzogtümern gab es in der Schweiz schon vor 1867. So wie der preussische König sich freute, dass die Eidgenossenschaft vor 150 Jahren endlich Gegenrecht übte, werden auch zahlreiche deutsche Vertreter von Politik, Kultur und Gesellschaft mit uns auf dieses Datum anstossen. Aus diesem Anlass veröffentlicht die schweizerische Botschaft in Deutschland zudem eine Broschüre, welche die spannende Geschichte der Schweizer Vertretung in Berlin nacherzählt. (crb)