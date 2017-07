Es sind Meldungen, die man noch vor wenigen Jahren für unmöglich gehalten hätte. Landauf, landab schliessen die Kantone Asylunterkünfte. Ende August macht Bern die unterirdische Zivilschutzanlage in Riedbach dicht. In Düdingen im Kanton Freiburg geht Ende September eine Unterkunft zu. Bereits Ende Juni schloss die Asylunterkunft Fridau in Egerkingen im Kanton Solothurn ihre Türen.

Der Rückgang der Asylgesuche macht sich auch auf Bundesebene bemerkbar. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat in den vergangenen zwölf Monaten rund tausend Unterbringungsplätze abgebaut. «Um die Mittel zu schonen», wie Sprecher Lukas Rieder auf Anfrage mitteilt. Nach der Schliessung der Zentren in Les Rochats VD und Bremgarten AG soll laut SEM Ende Oktober auch das provisorische Bundeszentrum in Losone TI seinen Betrieb aufgeben.