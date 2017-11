Von einem neuen Experimentierartikel im Betäubungsmittelgesetz, wie ihn das BAG vorgeschlagen hat, rät Kessler allerdings ab. «Das ist ein gut gemeinter Einzelschritt, doch er braucht viel Zeit und geht das Grundproblem der Prohibition nicht an.» Für Kessler sind die Kriminalisierung der Konsumenten, die Kosten für die Durchsetzung des Verbots, der Schwarzmarkt und die Steuereinnahmen, die dem Staat entgehen, weit drängendere Probleme als einzelne Forschungsfragen. Wenn man eine Gesetzesänderung macht, müsse man dies richtig tun: «Hanf soll auf die gleiche Stufe gestellt werden wie gebrannte Wasser», sagt Kessler. Er setzt auf eine Initiative von Maya Graf (G/BL), mit der eine umfassende Regulierung von Cannabis angestrebt wird. Für Teuscher wird dieser Vorstoss zum Gradmesser. Sie warnt aber: «Man darf sich keine Illusionen machen. Eine Gesetzesrevision dauert drei bis fünf Jahre – so lange ist die kontrollierte Abgabe von Cannabis vom Tisch.»

Neue Empfehlungen kommen 2018

Nicht alle sehen die Situation derart schwarz. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die Cannabis-Regulierung neuen Auftrieb erhalten wird. So hat BAG-Direktor Pascal Strupler diese Woche interessierte Städte zu einem Treffen eingeladen. Strupler schreibt in einem Brief, der der «Schweiz am Wochenende» vorliegt: trotz des ablehnenden Entscheides zum Berner Projekt «kann man den Standpunkt vertreten, dass neue Formen des gesellschaftlichen Umgangs mit Cannabis offen analysiert werden sollten. Angesichts des grundlegenden gesundheitspolitischen Handlungsbedarfs und angesichts starker Anliegen von grösseren Städten ist es durchaus angebracht, über die rechtlichen Voraussetzungen für solche Studien nachzudenken.»

Im BAG ist offensichtlich der Wille da, die Cannabispolitik weiterzuentwickeln - wie auch bei Innenminister Alain Berset. Vor Jahresfrist hat Berset in der «NZZ am Sonntag» gesagt, er begrüsse, dass neue Modelle und Wege ausprobiert werden. Mit der Wahl von Ignazio Cassis, der gar für eine Legalisierung von Kokain ist, könnte das Thema auch im Bundesrat eine neue Dynamik erhalten.

In Genf wiederum ist man zuversichtlich, ein Gesuch für eine Ausnahmebewilligung zur Abgabe von Hanf noch vor Ende Jahr einzureichen. Der ablehnende Entscheid des BAG ist für die Genfer ein Wink mit dem Zaunpfahl: Sie wissen nun, wo die Tücken liegen, und werden ihr Projekt überarbeiten.

Schliesslich wird die eidgenössische Kommission für Suchtfragen 2018 neue Empfehlungen zur Cannabispolitik abgegeben, wie Frank Zobel sagt. Er ist Kommissionsmitglied und Vizedirektor von Sucht Schweiz: «Wichtig ist, dass es nicht zu einem Stillstand kommt.» In den Bericht einfliessen werden Erfahrungen mit Cannabis-Legalisierung aus dem Ausland. Die Kommission will sich damit in Stellung bringen für die künftige Entwicklung der Hanfpolitik. Denn Zobel stellt fest, dass das Betäubungsmittelgesetz an allen Fronten bröckelt, wenn es um Cannabis geht.

Das abgelehnte Hanf-Projekt dürfte für SVP-Politikerin Herzog also nur zu einer kurzen Verschnaufpause führen.