Mindestvorgaben gefordert

Heim gibt sich damit nicht zufrieden: «Beim Bund scheint sich niemand wirklich zuständig zu fühlen.» Die langjährige Gesundheitspolitikerin warnt, die Kantone könnten die Verantwortung aus Ressourcengründen schlicht nicht alleine übernehmen. Und diese auf die Spitalleitungen abzuschieben, sei auch keine Lösung. Deshalb legt Heim jetzt nach: Sie fordert vom Bundesrat eine Strategie, um die Cybersicherheit im Gesundheitswesen zu stärken.

In einem entsprechenden Postulat, das sie in der laufenden Session einreichen wird, skizziert die Sozialdemokratin mögliche Massnahmen. Eine Bündelung der Ressourcen von Bund und Kantonen komme ebenso infrage wie eine Vereinbarung mit den Kantonen über Mindestvorgaben für die Informatiksicherheit in Spitälern.

Meldestelle gegen Meldepflicht

Zentral ist für Heim aber vor allem die Einführung einer gesetzlichen Meldepflicht für Cybervorfälle in Spitälern und anderen sicherheitsrelevanten Institutionen. Just die Meldestelle für Internetsicherheit (Melani) des Bundes steht einer solchen jedoch kritisch gegenüber, wie Informationen der «Nordwestschweiz» zeigen. Die Fachleute befürchten einerseits, dass betroffene Unternehmen künftig nur noch das melden, was sie müssen und wichtige Zusatzinformationen verschweigen. Andererseits ist eine Meldepflicht aus ihrer Sicht in der Praxis nur schwer durchsetzbar.

Bea Heim begrüsst zwar, dass sich der Bund immerhin bereit erklärt hat, die Vorgaben für die Informatiksicherheit in Spitälern zu überprüfen. Für sie steht aber fest: «Es braucht mehr, um den sich längst abgezeichneten und nun aktuellen Bedrohungen zu begegnen.»