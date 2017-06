«Ich habe einfach Lust, etwas anderes zu machen.» Mit diesen Worten gab Bundesrat Didier Burkhalter am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt. Der Entscheid kam unerwartet. Auch für Politologe Andreas Ladner: «Er ist relativ jung – man konnte nicht davon ausgehen, dass er schon zurücktritt», sagt er im «TalkTäglich» unter der Moderation von Markus Gilli.

An einen spontanen Entscheid glaubt Ladner hingegen nicht. Burkhalter habe seinen Höhepunkt bereits in seinem Präsidialjahr 2014 erlebt. Im selben Jahr war er auch Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). «Für Politiker sind solche Momente wichtig, in welchen sie wirklich zuvorderst stehen, ganz oben.» Nach dem Höhepunkt ändere sich die Situation jedoch, das Adrenalin gehe zurück. «Man hat nicht mehr den Elan. Dann stellt sich die Frage: ‹Ja, was bringt mir das?›»