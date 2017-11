Beim Herablassen habe sich das bereits leergeräumte Zelt wie ein Ballon mit Luft gefüllt und sei umgeworfen worden, schrieb die Gebrüder Knie Schweizer Nationalcircus AG am Montag. Beim Zwischenfall wurde ein Arbeiter leicht am Kopf verletzt. Der materielle Schaden ist laut Mitteilung noch nicht bezifferbar.

Nicht in Frage gestellt ist die Fortsetzung der Tournee. Bis zur nächsten Vorstellung am Dienstagabend in Locarno könne ein Ersatzzelt aus Rapperswil SG ins Tessin gebracht werden, hiess es in der Mitteilung. Die diesjährige Knie-Tournee endet am kommenden Sonntag in Lugano.