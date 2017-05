Verbale Haue musste Fricker dafür auch von der Aargauer CVP-Grossrätin Marianne Binder einstecken: Für Leistungen, die man nicht bezieht, solle man gefälligst keine Entschädigungen kassieren, massregelte sie den Grünen. Frickers Rechtfertigungsversuche und auch der Verweis auf seine drei kleinen Kinder vermochten die Kritiker nicht zu besänftigen.

Einige Stunden und 83 Kommentare später wusste sich der Grüne schliesslich nur noch mit einem Bibel-Zitat zu helfen: «Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? (Matthaeus 7:3)», schrieb er in einem weiteren Facebook-Post an die Adresse von Andreas Glarner – mit dem Verweis, dass dieser im Nationalrat zahlreiche Transparenz-Vorstösse abgelehnt habe.