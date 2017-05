Nicht nur die politische und wirtschaftliche Grosswetterlage setzen der hiesigen Wasserkraft zu, in Zukunft steht eine nicht minder grosse Herausforderung an: der Umgang mit dem Klimawandel. Steigende Temperaturen haben für die Schweizer Energienachfrage einen doppelten Effekt: Im Winter wird künftig weniger Heizenergie, im Sommer dafür mehr Kühlenergie benötigt. Die Nachfrage wird sich von Brennstoffen zu Strom verlagern. Gemäss Bundesamt für Umwelt sind für die Wasserkraft bis 2035 nur geringfügige Änderungen zu erwarten. «Langfristig (bis 2085) muss wegen des geringeren Wasserabflusses mit mittleren Einbussen von 4 bis 8 Prozent gerechnet werden», schreibt das Bundesamt für Umwelt.

Zwischen 2008 und 2014 hat das Nationale Forschungsprogramm Nachhaltige Wassernutzung (NFP 61) deshalb Grundlagen für die Sicherung der Ressource Wasser und der Wasserwirtschaft erarbeitet und unter anderem festgestellt, dass rund 90 Prozent des in der Schweiz vorhandenen Eises vermutlich bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wegschmelzen werden. Die Schweiz habe aber auch in Zukunft «über alles gesehen genügend Wasser», so die Forscher. Weil die Konflikte um Schutz und Nutzung des Wassers zwischen den verschiedenen Interessen zunehmen werden, empfiehlt das NFP eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Wassersektoren – namentlich Gewässerschutz, Hochwasserschutz und Wassernutzung. Gleichzeitig betont das Programm, dass in den ausseralpinen Gebieten der sozioökonomische Wandel, also das Wirtschafts- und Siedlungswachstum, für die Wasserwirtschaft eine grössere Herausforderung darstellt als der Klimawandel. (FUM)