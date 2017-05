Wie viel wissen Sie über die neuen Schweizer Banknoten? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

Wie lautet das Thema der neuen Banknotenserie?

In diesem Atelier gestaltet Grafikerin Manuela Pfrunder die neuen Banknoten. Was war speziell an der Nomination Pfrunders?

Die Vorschläge von Krebs enthielten auch provokative Motive. Welche?

Zwei Symbole werden alle neuen Banknoten zieren. Welche?

Wie viel kostet die Herstellung einer einzelnen Note der neuen Serie?

Die neuen Nötli sollen die fälschungssichersten der Welt sein. Wie viele Blüten kamen in der Schweiz 2016 zum Vorschein?

100er-Noten sind im Durchschnitt vier Jahre im Umlauf, danach nimmt die Nationalbank sie zurück und vernichtet sie. Wie lange lebt eine 20er-Note?

Nötli-Amateur Das war ziemlich dürftig. Ziehen Sie bloss keine Karriere als Geldfälscher in Betracht.

Notenfälsch-Laie Eine durchschnittliche Leistung. Zahlen Sie häufig in Euro?

Finanztalent Nicht schlecht. Ihnen kommt bestimmt keine Blüte ins Portemonnaie.