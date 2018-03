«Ich konnte nach zwei Wochen wieder normal schlafen», erzählt Markus Leimbacher in der Sendung TalkTäglich. Der Prozess, in dem der Vierfachmörder Thomas N. zu einer lebenslängliche Freiheitsstrafe und einer ordentlichen Verwahrung verurteilt wurde, hat den Opferanwalt sehr mitgenommen. «Die innere Ruhe ist noch nicht ganz da, aber ich bin auf dem Weg dazu.»

Leimbacher hat 90 Bundesordner Akten studiert. «Ich kannte die Anklageschrift im Detail, ich weiss, wie das Ganze vor sich ging», so der Opfer-Anwalt. «Das ist so etwas Verstörendes, das kann einem nicht in Ruhe lassen.» Er sei manchmal nachts erwacht, habe an seinem Plädoyer herumstudiert, Formulierungen gesucht, «damit die Opfer eine Stimme im Gerichtssaal haben.»