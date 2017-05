Endlich Sommer: Bis am Mittwoch steigen die Temperaturen auf der Alpennordseite bis auf 27 Grad an. Den ersten Sommertag des Jahres verdanken wir einer warmen Luftmasse, die von Spanien her über die Schweiz zieht.

Es bleibt aber vorerst ein Instant-Sommer, denn in der zweiten Wochenhälfte wird es schon wieder kälter: «Am Freitag zieht eine Kaltfront über die Schweiz, danach liegen kaum mehr als 15 Grad drin», sagt Roger Perret von Meteo News.