Die Landwirtschafts-Vandalen

In den Kantonen St. Gallen und Schwyz sind gleich zwei Hochgrasmäher auf die gleiche Weise manipuliert worden. Der Gashebel wurde dabei so eingestellt, dass das Landwirtschafts-Fahrzeug herrenlos umherfuhr und dabei Schaden anrichtete:

«In Schänis wurde ein Hochgrasmäher in Betrieb genommen und beim Gashebel manipuliert. Der Mäher fuhr in der Folge unbeaufsichtigt umher bis er schliesslich bei einem Privatgrundstück am General-Hotze-Weg stecken blieb. Der Mäher, bei dem die Räder durchgrehten, wurde vom aufmerksam gewordenen Grundstückbesitzer abgestellt. Dieser verständigte auch die Kantonspolizei St.Gallen. Welche Schäden verursacht wurden, muss noch abgeklärt werden.

In Benken ist ein Hochgrasmäher in Nähe Neuhof auf die gleiche Weise manipuliert worden. Er fuhr in der Folge selbständig über Wiesen und Wege. Letztlich kollidierte der Mäher mit einer Bank vor einem leerstehenden Gaden. Die Antriebsräder gruben sich dann ins Erdreich ein. Am Mäher, dem Wiesland und einem Strassenpfahl entstand ein Schaden von mehr als 2'000 Franken.»

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Fälle in Zusammenhang stehen. Hoffentlich wird der Hochgrasmäher-Manipulator bald gefasst!