Ehemaliger Profi-Geheimdienstler fungiert als Berater

War dies der wahre Grund, warum sich Lauber Wegmüller als Berater nahm? Wegen dessen Kontakten in die Auslandabteilung des NDB, aber auch zum deutschen Geheimdienst BND? Ein BA-Sprecher sagte letztes Jahr zur «Nordwestschweiz», Wegmüller habe Lauber «in staatspolitischen, sicherheitsstrategischen und verwaltungstechnischen Fragen» beraten. Das kann alles und nichts bedeuten. Wegmüller selbst dementiert auf Anfrage, dass es auch um die Deutschland-Sache ging. Aber das heisst nichts: ein ehemaliger Profi-Geheimdienstler wie Wegmüller plaudert nicht aus der Schule.

Sicher ist, dass unter Lauber die Zusammenarbeit der BA mit dem NDB massiv enger wurde. Wie auch die Kooperation mit der Bundeskriminalpolizei (BKP) im Fedpol. Kein Wunder: Lauber arbeitete, bevor er ins Ländle ging, von 1995 bis 2000 selbst bei Fedpol. «Gegenwärtig sind die Beziehungen zwischen der BA und der BKP gut – sogar sehr gut», stellte Ende 2013 Experte Pierre Cornu in einem Bericht fest. Er lieferte eine Beschreibung des Systems Lauber: «Alle sechs bis acht Wochen findet ein informelles Treffen zwischen dem Bundesanwalt, seinen zwei Stellvertretern, dem Chef BKP und seinem Stellvertreter statt. In aller Vertraulichkeit werden dort verschiedene Themen allgemeiner Art oder betreffend sensibler Verfahren angesprochen. Es wird kein Protokoll erstellt, was einen offenen, ehrlichen und direkten Dialog begünstigt.»

Einsatz lief aus dem Ruder

Sicher ist, dass der Einsatz von Daniel M. schildbürgerhaft aus dem Ruder lief. Der Maulwurf, den er im nordrhein-westfälischen Finanzministerium angeblich auf NDB-Rechnung installierte, gab es womöglich nie. Und ab Ende 2014 gingen die Bundesanwaltschaft und die Grossbank UBS plötzlich selbst gegen Ex-UBS-Mann Daniel M. vor: Dieser war zwischenzeitlich selbst zum Verkäufer gestohlener Bankdaten geworden. Die BA eröffnete auf Anzeige der UBS hin ein Strafverfahren. Absicht oder Panne: Laubers Truppe lieferte Verfahrensakten an Werner Mauss, den deutschen Ex-BND-Agenten, der Daniel M. Bankdaten abgekauft hatte. Mauss, der wegen unversteuerter Millionen auf UBS-Konten derzeit vor Gericht steht, hatte als Mitbeschuldigter Recht auf Akteneinsicht. So kam die deutsche Justiz via Mauss zu Laubers Belastungsmaterial gegen M. und NDB.