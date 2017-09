Besonders betroffen ist die Gemeinde Altstätten im Rheintal. Die Strassen nach Trogen und Gais sind gesperrt. Grund sind Erdrutsche, etwa in der Region Balgach, Au und Heerbrugg, die die Strasse blockieren.

Es mussten Keller ausgepumpt und Strassen von Geröll und Erde befreit werden. Personen kamen offenbar nicht zu Schaden. Ortsweise wurden Gemeindeführungsstäbe einberufen.

Die Autobahneinfahrt St.Margrethen in Richtung Sargans ist gemäss der Polizei gesperrt. Die Hauptverkehrsachsen seien alle normal befahrbar. Kleinere Verbindungsstrassen seien temporär gesperrt, einzelne Verbindungen vom Rheintal ins Appenzellerland umgeleitet.

Gemäss Wettersachverständigen sollten die Niederschläge bis am Mittag nachlassen, jedoch gegen Abend wieder einsetzen. Wie hoch der Sachschäden in überfluten Objekten sind, kann gemäss der Polizei nicht beurteilt werden. Erfahrungsgemäss werde dies erst in den folgenden Tagen durch die Versicherungen möglich sein.

