Am Samstag wird Kast das letzte Mal gesehen, als er um 9 Uhr morgens seine Tochter und deren Halbschwester – die aus einer früheren Beziehung der Mutter stammt – bei ihrem Heimplatz abholt. Wie immer am Wochenende, will er mit ihnen den Tag verbringen. Doch am Nachmittag bringt er die Kinder nicht wieder zurück, sondern taucht mit ihnen und seiner Frau spurlos unter. Am Sonntag beginnt die Solothurner Kantonspolizei nach der vierköpfigen Familie zu fahnden. Kast, bis anhin ein unbeschriebenes Blatt, der ein mehr oder weniger ruhiges Leben in Sisslen (AG) führte, wird über Nacht schweizweit bekannt. Sein und das Gesicht seiner Frau und Kindern prangt in allen grossen Zeitungen. Sie schreiben: «In Solothurn wird eine ganze Familie vermisst.»

Gemutmasst wird, dass sich Kast mit Kind und Kegel ins Ausland abgesetzt hat, um vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu flüchten. Diese hatte den Eltern die Obhut über ihre zwei Kinder entzogen und sie in einem Heim platziert. Die Nachbarn des Paares werden interviewt. Sie sagen: «Es gab Probleme in der Familie. Die Mutter war überfordert mit den beiden Kindern.»

2. Akt: Die Medienoffensive

Am Montag, zwei Tage nach dem Untertauchen der Familie bestätigt sich, was viele vermutetet haben. Über Facebookmeldet sich Kast und schreibt: «So, meine Kinder sind sicher vor der KESB. Habe sie auf die Philippinen gebracht und mit dem Wohnwagen eine falsche Fährte gelegt. Ich stelle mich jetzt der Polizei», schreibt er.

Den Medien, die ihn daraufhin kontaktieren, gibt er bereitwillig Auskunft. Im Detail erklärt er, wie er seiner Frau und den beiden Kindern zur Flucht verholfen hat. Dass er Rückflug-Tickets gebucht habe, um keinen Verdacht zu wecken und dass er seinen Wohnwagen an einer Tankstelle in Kloten geparkt habe, um die Behörden auf eine falsche Fährte zu locken.

Kasts Geschichte läuft schon bald auf allen Kanälen. An seinem Wohnort gibt er ein Interview nach dem anderen. Er erklärt, warum er seine Frau und die zwei Mädchen vor der KESB habe retten müssen. Die Behörde habe ihm die Kinder weggenommen. Seit bald einem Jahr schon seien die zwei Mädchen in einem Kinderheim untergebracht. Das Jüngere würde nachts aufwachen und nach der Mutter schreien. Zudem müsse er sich mit monatlich 2000 Franken an den Heimkosten beteiligen. Zum Obhutsentzug ist es gekommen, nachdem ein Nachbar eine Gefärdungsmeldung bei der KESB gemacht hat. Dies weil die Kinder oft alleine draussen gespielt hätten.

3. Akt: Der Held

Dass die Flucht seiner Frau und den beiden Mädchen einer illegalen Entführung gleichkommt, weiss Kast. Er stellt sich der Polizei und wird in Gewahrsam genommen. Noch während er vernommen wird, fordern bereits die ersten Unterstützer auf den Sozialen Medien seine Freilassung. Auf Facebook bildet sich die Gruppe «Support für Christian Kast». Auch die Schriftstellerin und prominente KESB-Kritikerin Zoë Jenny tritt ihr bei.

Plötzlich wollen hunderte fremde Personen mit Kast auf Facebook befreundet sein. Sie danken ihm für sein Engagement und wünschen seiner Familie viel Glück. Ihm wird sogar Geld angeboten, damit er seine Schulden tilgen kann. Andere bieten ihre Hilfe an. Der Berner Anwalt und Lobbyist Patrik Kneubühl, der unter dem früheren Bundesrat Christoph Blocher den Rechtsdienst des Justizdepartements leitete, will Kast unentgeltlich in Rechtsfragen unterstützen.