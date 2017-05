Die Welt trauert um Ueli Steck: Der Berner Extrembergsteiger kam am Sonntagmorgen ums Leben, nachdem er bei einer Vorbereitungstour am Mount Everest in die Tiefe gestürzt war. Die Nachricht vom Tod des beliebten Alpinisten sorgte weltweit für Aufsehen. Auch auf den Nachrichtenportalen der «Nordwestschweiz» zählten die Berichte zu Stecks tödlichem Unfall im Himalaya zu den meistgelesenen.