Am Montag ist Valentin Vogt als Ehrengast der Zunft zur Gerwe und zur Schuhmachern durch Zürich geschritten, am Morgen nach dem Sechseläuten schreibt er bereits um halb sechs Uhr erste E-Mails.

Zwei Stunden später trifft er in Bern ein, um auf Einladung von Bundesrat Johann Schneider-Ammann mit Gewerkschaftern über die Situation älterer Arbeitnehmer zu diskutieren. «Viele ältere Arbeitslose verlieren nach drei, vier Monaten die Geduld», sagt der Arbeitgeberpräsident im Anschluss an die mehrstündige Diskussion, die wie erwartet ohne Durchbruch bleibt – zu weit voneinander entfernt sind die Sozialpartner (siehe Artikel oben).

Wie seine Gegenspieler von den Gewerkschaften ist Vogt bestens mit Einzelschicksalen vertraut. Seit zwei Jahren nämlich berät er als Mentor Über-50-Jährige, die nach ihrer Entlassung keine Stelle mehr finden. «Fleiss allein genügt nicht», weiss er. «Wer 500 Bewerbungen schreibt, kämpft auf verlorenem Posten. Ich empfehle jenen Stellensuchenden, die ich berate, deutlich weniger Bewerbungen zu machen, in diese aber ihre ganze Energie zu investieren.»

Vergeblich Mehrheiten gesucht

Vogt selbst lebt getreu diesem Motto: Was auch immer der 56-jährige St. Galler anpackt, tut er mit vollem Einsatz. Doch die Analogie geht – leider für ihn – schon seit Jahren darüber hinaus: Denn wie bei vielen älteren Arbeitslosen auf Stellensuche gereicht auch ihm der Eifer nicht zum Erfolg. Vielmehr agiert Vogt auffallend oft glücklos.

Ob bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative oder der Reform der Altersvorsorge: Der Präsident des Arbeitgeberverbandes ist im parlamentarischen Prozess bemüht, ja teilweise gar tonangebend, er versucht, Politiker zu überzeugen und Mehrheiten zu schmieden – und steht am Ende doch als Verlierer da.

Monatelang versuchte Vogt im vergangenen Jahr, die SVP für einen Kompromiss in der Zuwanderungsfrage zu gewinnen. Dafür war er zu Zugeständnissen bereit, die selbst in seinem Verband vielen zu weit gingen. «Der Arbeitgeberverband machte sich für die Möglichkeit stark, einseitige Massnahmen ergreifen zu können, was ich falsch fand, weil das den Interessen der Gastronomiebranche zuwidergelaufen wäre», erinnert sich Casimir Platzer, Präsident des Hotellerie- und Restaurationsverbandes Gastro Suisse. Die Interessen wichtiger Mitglieder seien zu wenig berücksichtigt worden, kritisiert der Berner Oberländer.

Immerhin: Inzwischen hätten Vogt und er die Differenzen ausdiskutiert.

In Bundesbern blieb dem Powerplay des Arbeitgeberverbandes der Erfolg versagt. Statt mit der CVP und der SVP suchte der Freisinn die Koalition mit der SP – eine Tatsache, die FDP-Mitglied Vogt bis heute ärgert. Bei der Debatte um die AHV-Reform erlebte er im März sein zweites böses Erwachen, als Linke, CVP und Grünliberale nach wochenlangem Ringen dank einer einzigen Stimme Unterschied die Oberhand behielten.

«Es ist für mich nach wie vor schwer zu verstehen, dass die FDP bei der Masseneinwanderungsinitiative und die CVP bei der AHV-Reform Päckchen mit der Linken schnürten», sagt Vogt. «Aber das ist offensichtlich Realpolitik – deren Spielregeln habe ich in den letzten anderthalb Jahren gelernt.» Bis dahin habe er unterschätzt gehabt, dass sich im Kampf um Wähleranteile alle Parteien ein möglichst eigenständiges Profil erarbeiten wollten. «Das behindert einen bürgerlichen Schulterschluss.»

Ehemaliger Kommandant

Damit, dass im Bundeshaus nicht alle spuren und nicht alles nach seinem Willen läuft, tut sich der frühere Kommandant eines Genie-Bataillons schwer. «Valentin Vogt ist ein typischer Wirtschaftsführer, der es gewohnt ist, zu führen und zu entscheiden», sagt die St. Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter, die im Vorstandsausschuss des Arbeitgeberverbandes sitzt.

Seit Vogt 2011 an die Spitze gekommen sei, vertrete die Organisation die Interessen der Wirtschaft pointierter als früher. Ihm sei zu verdanken, dass der Verband nun den «insgesamt glaubwürdigeren Auftritt als Economiesuisse» habe.

Glaubwürdigkeit aber droht Schaden zu nehmen, wenn man allzu häufig in die Minderheit verwiesen wird. Vogt fehle es an taktischem und politischem Gespür, kritisieren Gegner und Freunde hinter vorgehaltener Hand. Einen Grund dafür vermutet Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler in der Adresse des Arbeitgeberverbands: Wie Economiesuisse an der Zürcher Hegibachstrasse beheimatet, agiere man zu weit weg von Bern. Das sei umso gravierender, als weder Vogt noch sein Direktor Roland Müller im Parlament sässen, sagt Bigler. «Nur hier bekämen sie rechtzeitig mit, wenn sich ein Geschäft nicht in ihrem Sinn entwickelt.»

Vogt, der als Verwaltungsratspräsident und Mitbesitzer des Maschinenbauunternehmens Burckhardt Compression agiert und den Verband unentgeltlich führt, winkt ab. «Ich bin gerne Unternehmer und habe neben dem Arbeitgeberpräsidium keine Zeit für ein politisches Mandat.» Es möge ein Nachteil sein, dass sein Verband in Bern nicht direkt vertreten sei. «Dafür erfahre ich aus nächster Nähe, was der Wirtschaft unter den Nägeln brennt.»