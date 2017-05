Entstanden sei die Idee aus dem Vakuum nach der Absage aus der Ostschweiz. Die Pläne für eine Landesausstellung dort waren weit fortgeschritten. Vor einem Jahr aber haben die Stimmbürger der Kantone St. Gallen und Thurgau sie an der Urne versenkt. Zu teuer, zu aufwendig, nicht mehr zeitgemäss, lauteten die Vorwürfe.

Nach dem Aus in der Ostschweiz schossen neue Ideen wie Pilze aus dem Boden. In den beiden Basel forderten Politiker im letzten Sommer, die Expo an den Rhein zu holen – am besten als trinationale Ausstellung über die Landes- und die Kantonsgrenzen der Nordwestschweiz hinweg. Unterdessen sind die hauseigenen Basler Expo-Pläne eingeschlafen.

Zehn Städte für eine Expo

Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch hat im November den Vorschlag gemacht, dafür eine dezentrale Landesausstellung in den zehn grössten Städten Basel, Bern, Biel, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich zu veranstalten. Diese Woche gaben die Städte bekannt, dass der Kunsthistoriker Juri Steiner das Projekt leiten soll. Auch Steiner ist ein Gewächs der Expo 02. Er konzipierte damals die mobile Arteplage des Kantons Jura. Peter Sauter sieht Steiners Projekt nicht als Konkurrenz: «Er ist unser Freund. Und wir begrüssen es, dass es verschiedene Ideen gibt.»

Doch in der Nordwestschweiz?

Im Aargau hat derweil ein Team aus Politik und Wirtschaft ein Projekt mit dem Namen Svizra 27 lanciert. Hier soll es vor allem um die Arbeitswelt gehen. Die Macher der Svizra 27 wollen sich mit Solothurn und beiden Basel zusammentun – vielleicht entsteht so doch noch eine Nordwestschweizer Landesausstellung. Marco Canonica vom Verein Svizra 27 sieht die anderen beiden Expo-Projekte auch nicht als Konkurrenz: «Das zeigt nur, dass in der Bevölkerung ein echtes Bedürfnis nach einer Landesausstellung da ist.» Der Wettbewerb sei befruchtend. Am Ende muss die Konferenz der Kantone dem Bund ein Konzept vorschlagen. Falls der Bundesrat sich für das Dübendorfer Projekt entscheidet, soll der militärische und zivile Flugbetrieb zu jeder Zeit aufrechterhalten und allenfalls sogar in die Ausstellung einbezogen werden.

Der Name X-27 steht notabene auch für ein Kampfflugzeug des amerikanischen Flugzeugbauers Lockheed. Das Modell wurde um 1970 für die US Air Force entwickelt. Wegen Geldmangels hob das Kampfflugzeug allerdings nie ab, die Entwicklung wurde abgebrochen. Bleibt zu hoffen, dass das für das Projekt X-27 auf dem Dübendorfer Flugplatz kein böses Omen ist.