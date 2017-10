Es brauchte jedoch die gütige Mithilfe der ausländischen Hoteliers, damit die Schweizer Berghotels wieder vollends preislich konkurrenzfähig wurden. Die Hoteliers in Österreich und Südtirol nutzten die Schwäche ihrer schweizerischen Kollegen aus, um die eigenen Preise eifrig in die Höhe zu drücken. Der Zustrom an Gästen, die einst die Schweiz bevorzugten, ermöglichte kräftige Erhöhungen der Zimmerpreise, wie Bündner Hoteliers beobachtet haben.

In der Schweiz waren die Preissenkungen nur mit einem grossen Effort zu erreichen. «Wir mussten ein eigentliches Fitnessprogramm durchlaufen», sagt Züllig. Konkurrenten kauften nun gemeinsam Strom ein und bekamen so bessere Konditionen. Wärmepumpen ermöglichten zusätzliche Ersparnisse. Software wurde angeschafft, damit Mitarbeiter nicht mehr untätig auf den nächsten Einsatz warten.

Das Fitnessprogramm hat gewirkt, dennoch ist den Hoteliers nur bedingt zum Feiern zumute. Kostensenkungen alleine reichten nicht aus, um die Preise nach unten zu kriegen. «Die Margen haben in der Berghotellerie abgenommen, und damit die Nettoeinnahmen», sagt Züllig. Mit anderen Worten: Die Branche bezahlt bislang mit einer Margenkrise dafür, dass die Gäste sich freuen dürfen über tiefere Preise in Schweizer Hotels.

Die Kunst des Durchwurstelns

Die Folgen werden sich schleichend zeigen, sollte die Margen-Krise andauern. «Die Preissenkungen sind auf Dauer nicht zu verkraften», sagt Züllig. «Irgendwann fehlen die Mittel, um wieder ins eigene Hotel investieren zu können.» Bereits warnen Stimmen aus der Branche, viele Betriebe könnten langfristig verlottern. Es würden zwar nicht mehr aufgeben, als es heute tun, nämlich jedes Jahr ein Prozent aller Hotels. Aber mehr Betriebe würden sich nur noch durchwursteln, ihre Einrichtungen würden immer weiter hinter die Gästeansprüche zurückfallen.

Weitere Kostensenkungen wären schwierig zu erreichen, gerade für die Hotellerie. Die Industrie zum Beispiel kann den starken Franken wenigstens dazu nutzen, sich im Ausland günstig mit Vorleistungen einzudecken, die Hotellerie nicht. Züllig sagt: «In unserer Branche sind vor allem die Ausgaben für die Mitarbeiter wichtig und für Lebensmittel. An beiden Kostenblöcken gibt es kaum etwas zu rütteln.»

Insbesondere bei den Mitarbeitern lässt sich nicht sparen – das zeigte sich gerade in dieser Krise der Berghotellerie einmal mehr. Die Branche schwächelte, sie verlor mancherorts massiv an Logiernächten, die Nettoeinnahmen schwanden ihr bedenklich dahin – und dennoch gaben die Löhne in der Branche nicht nach. «Im Gegenteil, sie stiegen sogar eher an, weil es mittlerweile in der ganzen Schweiz an Fachkräften mangelt», berichtet Züllig.

Die Branche steht nun vor der Frage, wie sie ihre Gäste über die neue Ausgangslage informiert. Allzu offensiv will sie nicht an die Öffentlichkeit gehen. Hotelpreise kann man nicht kategorisch versprechen, sie schwanken nach wie vor – nach Saison, Zimmertyp oder Zusatzleistung. Im österreichischen Ischgl zum Beispiel sind im Sommer jeweils die meisten Betriebe zu, die wenigen offenen bieten sehr tiefe Preise. Züllig sagt deshalb: «Ein Preisvergleich ist in der Hotellerie immer nur eine Momentaufnahme.»

Andere Vertreter in der Bündner Hotellerie vertrauen auf die neuen Buchungsplattformen. Ohnehin gehe ein Hotelier heute «nackt» umher, heisst es. Die Preise seien jederzeit einsehbar, und die Kunden würden deshalb den preislichen Gleichstand selber bemerken. Die Zuversicht ist mancherorts bereits wieder gross. So soll die neue Ausgangslage es ermöglichen, von den ewigen Konkurrenten in Südtirol und Österreich wieder ein gutes Stück der verlorenen Marktanteile zurückzuholen. Nun darf nur der Franken nicht wieder erstarken.