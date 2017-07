Die deutsche Bundespolizei hat es sich nicht leicht gemacht. Stunde um Stunde verging, aber die Kontrollen der Reisenden, die am Mittwoch vom Badischen Bahnhof mit dem Sonderzug zu Demonstrationen gegen den G-20-Gipfel in Hamburg fahren wollten, wurden nicht vereinfacht. Das Basler Grenzwachtkorps liess sie nur tröpfchenweise in Vierer- oder manchmal Sechsergruppen in den Südgang bei der Post in Richtung Perron beim Gleis 3, wo ursprünglich um 14.27 Uhr der Sonderzug abfahren sollte.