Eine Mutter schleppt ihr Kind jahrelang zu Ärzten, bis diese einen Verdacht schöpfen: Nicht eine Krankheit des Kindes ist das Problem - sondern die Mutter. Am Ende steht das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom im Raum. Wolfram Kawohl, Chefarzt Psychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Dienste Aargau PDAG, erklärt, was es mit dieser Krankheit auf sich hat.

Wie kommt es dazu, dass Mütter ihr Kind krankreden und mit Arztbesuchen quälen?

Wolfram Kawohl: Genau geklärt ist das nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass eine Mutter, die so etwas macht, Aufmerksamkeit und Zuwendung sucht und diese dadurch von Angehörigen und Fachleuten bekommt.

Haben alle Patienten mit dem Stellvertreter-Syndrom auch das gewöhnliche Münchhausen-Syndrom?

Beide Syndrome zählen zu den sogenannten artifiziellen Störungen, also Störungen, bei denen künstliche Beschwerden hervorgerufen werden. Sie unterscheiden sich aber grundlegend: Patienten mit einem Münchhausen-Syndrom sind meistens Männer, die sozial isoliert sind. Diese Menschen berichten über Beschwerden, fordern deren Abklärung und Behandlung ein und nehmen auch riskante medizinische Prozeduren in Kauf. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kommt fast nur bei Frauen vor, immer wieder auch bei solchen, die selber in einem Gesundheitsberuf tätig sind und dadurch verschiedene Krankheitsbilder kennen.