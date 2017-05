Die wichtigste Ursache für das Nein aber sieht Wobmann darin, dass die Glarner eine schweizweite Lösung bevorzugten und nicht «26 Einzellösungen». Entmutigen lasse er sich durch den Entscheid aber nicht: «Die Teilnehmer der Landsgemeinde sind tendenziell staats- und obrigkeitsgläubig». Wenn sich die Masse an die Urne bewege, zeige sich ein anderes Bild. In der Tat: Die Minarett-Initiative wurde 2009 in Glarus mit satten 67 Prozent gutgeheissen.

Anfang 2016 starteten Wobmann und seine Mitstreiter mit dem Sammeln. Noch fehlen gut 20 000 Unterschriften, die sie in den nächsten vier Monaten zusammenbringen müssen. Egal, wie der Glarner Entscheid ausfiel, etwas mediale Aufmerksamkeit kann da nicht schaden. War die Glarner Abstimmung letztlich gar von langer Hand geplant? Der SVP-Politiker winkt ab. «Ich wusste natürlich von Hämmerlis Vorhaben», sagt er. Es sei aber dessen Entscheid gewesen. Und: «Ich selber hätte das nicht gemacht.» Er setze ganz auf das nationale Verbot. Da der Sammel-Eifer zuletzt eingebrochen sei, wolle das Komitee der Kampagne neuen Schub geben. Ihm zu Hilfe eilt die rechtskonservative Zeitung «Schweizerzeit». Sie hat eine Internet-Plattform gegründet, über die per Crowdfunding 20 000 Franken generiert werden sollen. Stand gestern: 150 Franken.