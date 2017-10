Mit ihrer Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» – kurz: «99-Prozent-Initiative» – wollen die Juso Kapitaleinkommen ab einem Freibetrag anderthalbmal so hoch besteuern wie Arbeitseinkommen. Bis zum 3. April 2019 haben sie Zeit, die für das Zustandekommen benötigten 100 000 Unterschriften zu sammeln. Würde die Initiative von Volk und Ständen angenommen, müsste das Parlament die Höhe des Freibetrages in einem Gesetz festlegen. Kleinsparer sollen nicht belastet werden. Die Initianten stellen sich eine Schwelle von 100 000 Franken vor, womit laut ihren Berechnungen ein Prozent der Bevölkerung betroffen wäre. Dieses müsste pro Jahr zusätzlich fünf bis zehn Milliarden Franken an den Fiskus abliefern.

«Ein morscher Ast»

Was statistisch nachgewiesen ist: Die Vermögensverteilung in der Schweiz wird immer ungleicher. Im Jahr 2012 besass das reichste Prozent der Steuerpflichtigen 41 Prozent aller steuerbaren Reinvermögen, 1982 waren es noch «bloss» 33 Prozent gewesen. Die oberen zehn Prozent der Bevölkerung besassen 2012 – neuere Zahlen sind nicht verfügbar – drei Viertel des Gesamtvermögens (siehe Grafiken unten). «Nur in wenigen Ländern ist die Konzentration von Vermögen bei wenigen so hoch wie in der Schweiz, während eine grosse Mehrheit nur über sehr wenig Vermögenswerte verfügt», bilanziert Soziologe Oliver Hümbelin in seiner kürzlich vorgelegten Dissertation.