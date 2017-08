Trotz der hochsommerlichen Temperaturen dürfte die eine oder andere 1.-August-Feier dieses Jahr ins Wasser gefallen sein. Nichts von ihrer Gültigkeit verloren hat die Prognose von Meteorologe Peter Wick: Er kündigte am Montag Starkregen, heftige Blitze, Sturm und Hagelschlag an für den Abend des 1. August. "Uns erwartet ein explosiver Cocktail – nicht nur wegen der Feuerwerke."

Am Abend zog ein Gewitter über die Schweiz, teilweise mit Hagel und massiven Sturmböen. In Langnau im Emmental, in Schüpfheim LU sowie in Sitten und Engelberg wurden gemäss SRF Meteo mehr als 90 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit gemessen. Kräftiger Regen fiel unter anderem in Kandersteg BE und Giswil OW, wo in kürzester Zeit 20 Millimeter Regen niedergingen. Nicht ganz so schlimm traf es den Kanton Aargau: Hier entluden sich am Vorabend zwei harmlose Gewitterzellen.

Auch auf den Verkehr hatten die Unwetter Auswirkungen: Ein Blitzschlag legte am Dienstagabend die Zugstrecke zwischen Belp und Seftigen im Kanton Bern lahm. Die Linie Luzern - Interlaken Ost war wegen eines umgestürzten Baumes unterbrochen. Bei Derborence im Kanton Wallis wurden drei Autos auf einer Bergstrasse von einer Gerölllawine verschüttet. Ein Sprecher der Kantonspolizei Wallis bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Online-Portals von "20 Minuten". Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

Glück im Unglück hatten auch die Bewohner eines Hauses in Uzwil SG. Ein Baum ist am Dienstagabend auf das Dach gestürzt. Gemäss Angaben der Kantonspolizei St. Gallen wurde dabei niemand verletzt. Insgesamt mussten die Feuerwehren im Kanton St. Gallen zu rund 25 Unwettereinsätzen ausrücken, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung weiter. Hauptsächlich mussten entwurzelte Bäume von den Strassen entfernt werden.