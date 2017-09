«Bei uns brodelt es gewaltig», schreibt auch Islam Alijaj, der sich als Mensch mit Behinderung seit Jahren politisch engagiert. Der 31-Jährige sagt: «Dass die Bürgerlichen uns vorschieben, finde ich etwas heuchlerisch.» Denn diese wollten die Renten tief halten, dass mehr Rentner EL beziehen. Und die EL wollten sie so kürzen, «dass uns bald die Luft ausgeht», so Alijaj. Dabei sei die Altersreform austariert und enthalte für alle etwas, auch für Menschen mit Behinderung. Da sind sich Lohr und Alijaj einig. So könnten erstens viele Menschen mit Behinderung endlich eine zweite Säule ansparen. Denn dank tieferem Koordinationsabzug sind neu auch Teilzeit-Arbeitende besser versichert. Die Reform biete zweitens auch in der AHV eine Verbesserung. «Diejenigen, die von einer IV-Rente leben müssen, haben im Alter nur die AHV», sagt Alijaj. Für viele sei der Zuschlag «essenziell».

Durchaus kritische Ansichten

Auch Tatjana Binggeli, Präsidentin des Gehörlosenbunds schreibt, die Altersreform sei wichtig und nötig. Und verweist auf die Finanzierung der AHV sowie die Sicherung der Renten. «Die Reform mag nicht in allen Details eine Besserstellung von Menschen mit Behinderungen und ihren spezifischen Bedürfnissen gewährleisten», äussert sie sich kritisch. Der Gehörlosenbund biete Hand, erwarte aber auch, dass in Zukunft seinen Bedürfnissen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde. Auch Lohr weiss, dass die Reform für eine Minderheit der EL-Bezüger teurer werden könnte. Lohr: «Man kann garantiert nicht sagen, dass die Reform für Behinderte nur Nachteile bringt.»