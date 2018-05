Ihre Botschaft betreibt Fact-Checking wie eine Zeitung?

Sozusagen. Dann gibt es noch eine zweite Folge: Unsere Berichterstattung an die Zentrale in Bern ist wichtiger geworden. Es kommen mehr Rückfragen, nicht nur aus dem Aussendepartement, auch aus anderen Teilen der Bundesverwaltung. Man will wissen, wie gewisse Entwicklungen zu verstehen sind. Von besonderem Interesse war die US-Steuerreform, auch weil sie Folgen hat für die Schweiz.

War das unter Obama anders?

Es ist in der neuen Regierung alles viel schneller geworden. Die Dinge kommen in einer unwahrscheinlichen Kadenz. Was in der Schweiz oft nicht gesehen wird: wie massiv in den USA dereguliert worden ist. Da will man in Bern wissen, was das bedeutet.

Müssen Sie für Bern auch Trumps Tweets interpretieren?

Das nicht (lacht).

Aber Sie folgen dem Präsidenten auf Twitter?

Sicher. Ich schaue seine Tweets jeden Morgen an, wir wachen gewissermassen mit ihnen auf.

Die Schweiz hat er, abgesehen vom WEF, bislang auf Twitter nicht erwähnt. Aber das könnte sich täglich ändern. Wären Sie darauf vorbereitet, wenn er eine Twitter-Attacke starten würde?

Da muss man bereit sein. Es ist interessant, wie es Präsident Trump gelingt, mit seinen Tweets den Nachrichtenzyklus zu beeinflussen. Die wichtigsten Tweets kommen in der Regel am Morgen, und dann steigen die TV-Sender sofort auf diese Themen ein. Trump verschafft sich so oft die Deutungshoheit über die News.

Bei Ihrem Amtsantritt sagten Sie, in den USA herrsche ein einseitiges Bild von der Schweiz: Berge, Schokolade, Heidi. Hat sich das seither verändert?

Dieses Bild ist vorteilhaft für die Schweiz, aber mir ist wichtig, den Amerikanern auch andere Seiten zu zeigen: unsere Innovationskraft. Nicht zuletzt deshalb, weil die USA die grössten Auslandinvestoren in der Schweiz sind. Und weil diese für unsere Wirtschaft eine grosse Chance sind. Es wäre nicht gut, wenn uns die Amerikaner einseitig wahrnehmen würden. Heidi und Hightech ist für mich die Devise.

Hat das Image wegen des Bank- und Steuerstreits gelitten?

Ausserhalb der Washingtoner und New Yorker Zirkel haben diese Schlagzeilen kaum Spuren hinterlassen. Unser Image ist hervorragend. Man sieht es auch daran, dass die Zahl der US-Touristen, die in die Schweiz reisen, in den letzten zehn Jahren stark zugenommen hat. Sie sind nach den Deutschen die zweitgrösste Besuchergruppe.

Was hat sich für Sie eigentlich geändert, seit die Schweiz einen neuen Aussenminister hat?

Bundesrat Cassis war als Parlamentarier in den USA und hat sich immer für dieses Land interessiert, ich hatte deswegen auch schon frühere Kontakte mit ihm, und das ist positiv für uns. Die Aussenpolitik gegenüber den USA ist konstant, ein Kurswechsel kein Thema. Es liegt auf der Hand, dass das Verhältnis zur EU momentan im Zentrum der Schweizer Aussenpolitik steht.

Könnten Sie sich vorstellen, nach Ihrer Pensionierung als Botschafter hier in Washington zu bleiben?

Die USA und Washington bieten eine hohe Lebensqualität und ich mag auch die Mentalität der Amerikaner. Aber es war immer klar, dass ich wieder nach Bern zurückkehren würde. Ich interessiere mich für Themen – etwa Fragen der Demografie –, mit denen ich mich in der Schweiz intensiv beschäftigen möchte, wenn ich Zeit dafür haben werde.