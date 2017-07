Der erste Vorstoss, den Ignazio Cassis als Nationalrat in Bern einreichte, war im Oktober 2007 gleich eine Parlamentarische Initiative: «Stärkung der Hausarztmedizin» lautete der Titel. Nahe liegend, denn Cassis war damals noch Tessiner Kantonsarzt. Er blieb dies bis 2008, und danach war der Mediziner als Vizepräsident der Ärztevereinigung FMH noch bis 2012 seinen ehemaligen Berufsgenossen verbunden.

So findet sich noch Mitte 2011 ein krankenkassenkritischer Vorstoss. Cassis war besorgt, dass Kassen heikle Daten über Patienten sammeln und missbrauchen könnten. Ob der Bundesrat dafür sorgen werde, wollte er wissen, «dass Krankenkassen nicht mehr Daten als unbedingt notwendig fordern, entgegennehmen und aufbewahren?»

Dann setzte der Wandel ein. Ab Anfang 2012 schwenkte der heute 56-Jährige auf Krankenkassen-Kurs um. In der Fragestunde setzte sich Cassis kritisch mit Gesundheitsminister Alain Berset und dessen Handhabung der Probleme bei der Krankenkasse EGK auseinander. Cassis fiel auch später immer wieder durch teils heftige Kritik am SP-Bundesrat auf.

Willkommen im Klub

Ende 2012 kam Ignazio Cassis definitiv bei den Kassen an, die sich eine der mächtigsten Lobbys in Bern leisten. Der Tessiner reichte eine Motion ein, die dem Bundesrat und namentlich Alain Berset diktieren wollte, wie dieser auf die gefürchtete Einheitskassen-Initiative der Linken zu reagieren habe. «Der Bundesrat wird beauftragt, die eidgenössische Volksinitiative «für eine öffentliche Krankenkasse» dem Parlament und dem Volk rasch und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu unterbreiten», so die Forderung.