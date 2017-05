Er beharrte auf seiner Verteidigungsstrategie, wonach er einzig die Flucht während des Freigangs geplant habe, nicht aber die Bluttat an der Sozialtherapeutin. Dabei verstrickte er sich aber in Widersprüche.

In seinem Tagebuch wurde nach dem Tötungsdelikt die Notiz "try to slayer before" (versuche vorher zu schlachten) gefunden. Das bezog sich auf den Fluchtplan, welcher vorsah, seine Ex-Freundin in Polen ausfindig zu machen.

Tötung auf Flucht "wahrscheinlich"

Laut Anklageschrift wollte der französisch-schweizerische Doppelbürger die junge Frau töten. Auf die Notiz angesprochen, sagte der Angeklagte am Dienstag, jemand auf der Flucht zu töten sei eine "wahrscheinliche Möglichkeit" gewesen.

Eine Tötungsabsicht wies der Angeklagte jedoch sofort zurück. "Das betraf nicht unbedingt Adeline", sagte er. Im Gefängnis hatte er sich wiederholt eine Szene aus dem Film "Braveheart" angeschaut, in der einer Frau die Kehle durchgeschnitten wird.