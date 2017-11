Zehn Frauen sitzen in der 25-köpfigen Rechtskommission des Nationalrats. Beim jüngsten Entscheid dürfte die Parteizugehörigkeit eine wesentlich bedeutendere Rolle gespielt haben als das Geschlecht: Mit 14:11 Stimmen befürwortet die Kommission Frauenquoten von 30 Prozent für den Verwaltungsrat und 20 Prozent für die Geschäftsleitung börsenkotierter Gesellschaften mit mehr als 250 Mitarbeitern. Betroffen wären gut 200 Unternehmen.

Die ablehnenden Stimmen stammen primär von den neun Vertretern der SVP, die das Ansinnen kategorisch ablehnt. Gespalten ist die FDP: Während die freisinnigen Frauen für «weiche» Quoten eintreten, sind die meisten Männer dagegen. Die dreiköpfige CVP-Delegation in der Rechtskommission hat den Vorschlag geschlossen unterstützt, wie der Obwaldner Nationalrat Karl Vogler bestätigt. Ein Fraktionsentscheid jedoch stehe noch aus.

Weich werden die ursprünglich vom Bundesrat um Justizministerin Simonetta Sommaruga propagierten Quoten genannt, weil sie blosse Richtwerte sind. Unternehmen, die sie nicht erfüllen, sollen nicht sanktioniert werden, sondern müssen sich nur erklären: Im Vergütungsbericht müssen sie die Gründe sowie Massnahmen zur Verbesserung präsentieren.

Markwalders Kompromiss

Mit einem Kompromiss hat die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder eine Mehrheit der bürgerlich dominierten Kommission für weiche Quoten gewonnen. Einerseits sieht er vor, dass die Übergangsfristen für Verwaltungsräte von fünf auf drei Jahre und für Geschäftsleitungen von zehn auf fünf Jahre gesenkt werden. Andererseits soll die Regelung zeitlich beschränkt werden: Nach zehn Jahren soll sie ersatzlos aufgehoben werden.

«Somit handelt es sich um einen minimalen Eingriff, hinter dem man auch aus liberaler Sicht stehen kann», sagt Markwalder, die eine weiche Quote wegen des von ihr konstatierten «Marktversagens» für nötig hält. «Obwohl wissenschaftliche Studien zweifelsfrei belegt haben, dass gemischte Teams bessere Leistungen erbringen, ist in den vergangenen Jahrzehnten fast nichts geschehen», kritisiert sie.

Fundamentale Opposition hingegen kündigt Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt an. «Der Frauenanteil ist in den letzten Jahren markant angestiegen», sagt er. «Wenn der Gesetzgeber trotzdem eingreift, ist dies nichts anderes als eine Zwängerei, die bürokratischen Mehraufwand bringt und der Wirtschaft unnötige Sachzwänge auferlegt.» Das Ja zum Staatseingriff durch eine mehrheitlich bürgerliche Kommission sei «für alle, die sich für mehr Frauen in den Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten einsetzen, wie ein Schlag ins Gesicht».

Frauen brauchen Geduld

Tatsächlich holen Frauen auf, wie eine Auswertung des Headhunters Guido Schilling zeigt: Inzwischen sind bei den 100 grössten Schweizer Firmen 17 Prozent der Verwaltungsräte und 8 Prozent der Geschäftsleitungsmitglieder weiblich. Schnell aber geht es nicht. «Wer an die Spitze eines Unternehmens will, braucht Geduld», sagt Schilling. Zwar arbeiteten im Mittelbau der meisten Firmen inzwischen viele ambitionierte Frauen, doch müssten sie sich hocharbeiten. «Sie werden nicht nach oben katapultiert.» Es sei zwar eine Frage der Zeit, bis Frauen auch in Geschäftsleitungen angemessen vertreten seien. «Doch eine Übergangsfrist von nur fünf Jahren ist zu kurz: Dann sind die Frauen noch nicht weit genug.»

Anders sehe es bei Verwaltungsräten aus. «Für dieses Amt gäbe es schon heute mehr als genug kompetente Frauen – doch fehlt leider der Wille, ihnen auch zu vertrauen.»