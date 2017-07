Die Tür zum Tatort ist verschlossen. Nur ein Zettel mit dem Aufdruck «Amtlich versiegelt» erinnert am Mittwoch am Eingang zur Filiale der Krankenversicherung CSS in der Schaffhauser Vorstadt an die Schreckenstat. Am Montag gegen 10.30 Uhr ging ein 51-jähriger Kunde der Versicherung durch die Tür und verletzte zwei Mitarbeiter mit einer Kettensäge. Am Tag eins nach der Verhaftung des mutmasslichen Täters trällert Popmusik aus dem benachbarten Coiffeur-Salon. Demonstrative Normalität.

Spektakulärer geht es im kantonalen Berufsbildungszentrum zu und her. Zivilschützer weisen den Weg zur Pressekonferenz, ein Teil des Pausenplatzes ist mit einem rot-weissen Band abgetrennt, auf dem «Sperrzone» steht. Eine Sperrzone gibt es freilich keine, dafür wird das Band später als Kulisse für eine Schaltung des deutschen TV-Senders RTL dienen. Ein Zivilschützer scherzt, man habe überlegt, eine Kettensäge als Anschauungsmaterial mitzubringen. Nach zwei Tagen Angst in Schaffhausen ist der Humor zurückgekehrt, wenn auch auf trockene Art.

Benutzername Notfall

Der Kettensäge-Mann hat den kleinen Kanton an der Grenze zu Deutschland vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Dabei hält sich der Schaden einigermassen in Grenzen. Von den zwei körperlich Versehrten konnte einer das Spital wieder verlassen. Zwei Kunden stehen weiterhin unter Schock. Der mutmassliche Täter hat sich am Dienstagabend «anständig und kooperativ» in Thalwil am Zürichsee verhaften lassen, heisst es.

Es ist die Kettensäge, welche dem lokalen Ereignis in der Schaffhauser Altstadt zu weltweiter Aufmerksamkeit verhalf und die Bevölkerung in Angst versetzte. Die Kettensäge ist zwar für Gewalttaten eher ungeeignet, weil ineffizient, aber sie ist spektakulär und angsteinflössend, auch wegen ihrer Karriere in Horrorfilmen. Kommt hinzu, dass der Verdächtige mehr als 30 Stunden lang auf der Flucht war.

Das Interesse der Medien war so gross, dass die Medienstelle der Schaffhauser Polizei den Zivilschutz um Unterstützung bat. Am Montag vibrierten darum die Handys von sieben Angehörigen der «Raschen Einsatzformation Medienunterstützung», eine Besonderheit des Schaffhauser Zivilschutzes.

Die Zivilschützer bauten die Bühne, auf der Polizei und Staatsanwaltschaft endlich gute Nachrichten verbreiten konnten. Dutzende TV-Kameras sind auf den Ermittlungsleiter, den Staatsanwalt und die Polizeisprecherin gerichtet. An der Wand macht ein Plakat auf die drahtlose Internetverbindung aufmerksam. Benutzername: Notfall. Es funktionierte alles perfekt.

Der Angreifer von Schaffhausen machte weltweit Schlagzeilen: