Die beiden letzte Hitzesommer in der Schweiz forderten eine grosse Zahl an Todesopfern. Das zeigt ein Bericht von Schweizer Forschern, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. In den Sommermonaten 2003 und 2015 kam es zu rund 1000 beziehungsweise gut 800 Todesfällen wegen der Hitze. Damit fielen ihr in diesen beiden Jahren zwei- bis dreimal so viele Menschen zum Opfer als dem Strassenverkehr.

Nun hat das Bundesamt für Umwelt eine Liste von Massnahmen publiziert, mit denen Kantone und Gemeinden die Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen schützen können. Diese reichen von Informationskampagnen bis zu einem nationalen Warnsystem. Empfohlen wird auch der Einsatz von Helfern, die ältere Personen zu Hause besuchen. Der Bund legt weiter die Abgabe von Gratis-Trinkwasser in öffentlichen Verkehrsmitteln bei grosser Hitze nahe. Zudem sollen die Städte vermehrt schattige, kühle Orte einrichten und Gebäude begrünen.

Solche Massnahmen werden laut Experten je länger, je wichtiger. Aufgrund der Klimaveränderung wird es immer häufiger zu aussergewöhnlichen Hitzewellen kommen. «Mit Hitzesommern, wie sie in Mitteleuropa früher nur alle 50 Jahre auftraten, müssen wir jetzt im Durchschnitt alle fünf Jahre rechnen», sagt ETH-Klimaforscher Erich Fischer in der «NZZ am Sonntag».