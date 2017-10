Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter ist Banker, hobbymässig aber auch Videoproduzent. In einem siebenminütigen Clip berichtet er am Dienstag auf Facebook über "die Sümpfe von Bern". Am Schluss präsentiert er ein "Quiz der Woche" – und verhöhnt darin die Präsidentin der Jungsozialisten, Tamara Funiciello.

"Woher kommt das Michelin-Männchen?", fragt Matter. Zur Antwort stehen: Altbundesrätin Micheline Calmy-Rey, Tamara Funiciello, die oben ohne zu sehen ist, und der Reifenhersteller Michelin. Wobei er nach Funiciello einen Lacher von Toni Brunner einspielt.

Matter spielt auf Funiciellos Körper an. Die Bernerin und einige ihrer Parteikolleginnen zogen sich im vergangenen März aus, um mit brennenden Büstenhaltern gegen Sexismus zu protestieren. Sie warben mit der Aktion für den Woman's March in Zürich. Sie ernteten heftige Reaktionen, etwa von SVP-Haudegen Andreas Glarner.