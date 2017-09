Die anderen Gewinner

Nach der verhärteten Debatte im Parlament und dem erbitterten Abstimmungskampf sind interne Differenzen bei FDP und SVP die kleinsten Hürden. Linke Kreise hatten das Referendum gegen die Altersreform 2020 ergriffen. Und angesichts des knappen Resultats von 52,7 Prozent ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Linke massgeblich zur Ablehnung der Vorlage beigetragen hat.

Die Gewerkschaften aus der Romandie, die Juso sowie das Frauenbündnis «Nein zu AHV 2020» zeigten sich erleichtert darüber, dass nun das Frauenrentenalter 65 endgültig vom Tisch sei. Klar sei auch, dass ohne Zustimmung der Linken und der Frauen keine Reform mehr gelingen könne. Sowohl Manuela Honegger vom Frauenbündnis als auch Albert Anor, Präsident der Genfer Gewerkschaft des Personals öffentlicher Dienste (VPOD), wollen bei der Neuauflage am Verhandlungstisch sitzen. Über Inhalte der Reform sind sie sich aber nicht einig. Die Löhne der Frauen sollen massiv erhöht werden sowie Schwarzarbeit legalisiert, sagt Anor. «Dadurch würden die Lücken in der AHV geschlossen.»

Honegger schlägt hingegen vor, dass die unentgeltliche Arbeit, welche Frauen leisten, bezahlt und für die Vorsorge versichert werden soll. Und schliesslich will die Juso das Geld nicht bei den «Büezern», sondern bei den Reichen holen, wie Präsidentin Tamara Funiciello sagt.

Was machen die Verlierer?

Aus Sicht der Gewinner ist viel wichtiger, ob sich die parlamentarischen Kräfte, die gestern unterlegen sind, wieder aufrappeln und für eine neue Reform am gleichen Strick ziehen. Objektiv spricht nichts dagegen: Dass die AHV saniert werden muss, ist im Parlament unbestritten. Bis 2030 werden 1,4 Millionen Erwerbstätige neu in den Ruhestand treten. Da bereits heute mehr Geld für Renten ausgegeben wird, als über Steuern und Beiträge eingenommen, läuft die AHV in ein grosses Defizit. Bis 2030 ist der AHV-Fonds leer. Es können keine Renten mehr ausbezahlt werden.