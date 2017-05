Der Agentenkrimi um den Schweizer Spion Daniel M. wird immer abenteuerlicher. Gestern wurde bekannt: Im Haftbefehl des deutschen Bundesgerichtshofs steht, dass M. einen Maulwurf im Umfeld des nordrhein-westfälischen Finanzministers Norbert Walter-Borjans eingeschleust habe.

So wollte der Schweizer Nachrichtendienst (NDB) versuchen, «unmittelbare Informationen über das Vorgehen der deutschen Behörden beim Ankauf sogenannter Steuer-CDs zu erlangen».

Als Helfer von M. wird im Haftbefehl, der auch der «Nordwestschweiz» vorliegt, der Frankfurter Sicherheitsexperte Klaus-Dieter Matschke präsentiert. Matschke ist ein altgedienter und mit allen Wassern gewaschener «Spezialist für schwierige Ermittlungen», der sich vor Jahren unter anderem als «Jäger von Stasi-Agenten» in Deutschland einen Namen machte.

«Aktion Wasserschlag»

Dieser Matschke, kurz KDM, wäscht seine Hände in Unschuld. Im Gespräch mit der «Nordwestschweiz» nennt er die Aktion der deutschen Bundesanwaltschaft, die in einer Hausdurchsuchung in den Büros seiner Firma KDM Sicherheitsconsulting gipfelte, die «Aktion Wasserschlag».

Insgesamt 50'000 der total 90'000 Euro, die M. vom NDB erhalten hat, sollen an Matschke geflossen sein. 10'000 Euro soll er als Honorar erhalten haben. 40'000 Euro soll der Deutsche als «Motivationszahlungen» an «bislang unbekannte Personen weitergeleitet» haben, die an der Operation beteiligt gewesen sein sollen. So steht es, gestützt vorwiegend auf Angaben von M., im deutschen Haftbefehl.

Matschke sagt zur «Nordwestschweiz»: «Ich habe kein Geld gekriegt, keinen müden Euro.» Richtig sei allerdings: «M. war vor Jahren hier bei mir, und ich habe mich mit ihm über die Schweizer Steuer-CDs unterhalten. Er hat mich gefragt: Wie würdest Du da vorgehen? Dann haben wir philosophiert, was man machen könnte. Ende. Ansonsten habe ich mit der ganzen Geschichte nichts zu tun, aber auch nicht den Hauch», beteuert Matschke.

Und: «Ich kenne niemanden in Nordrhein-Westfalen im Finanzministerium oder in der Steuerfahndung, ich habe niemals mit irgendjemandem telefoniert. Ich habe überhaupt nichts getan in dieser Richtung.»