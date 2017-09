Der Führungsstab rechnete deshalb mit einem Abbruch in den Morgenstunden des Samstags. In der Gefahrenzone befanden sich keine Personen. Das Dorf Bondo war bereits nach einem ersten schweren Bergsturz am 23. August evakuiert worden.

Bondo nachts unbewohnt

Die Gefahr eines Murgangs via Val Bondasca bis ins Haupttal Bergell ist seit dem grossen Bergsturz erhöht. Entsprechend ist auch das Sicherheitsdispositiv auf eine solche Entwicklung ausgelegt.