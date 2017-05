Für die Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien (Fial) ist das Thema Zucker und Zuckersteuer ebenfalls aktuell, wie Co-Geschäftsführer Urs Furrer bestätigt. Im Fial-Vorstand sind unter anderen die Industriechefs von Migros und Coop vertreten sowie Nestlé-Schweiz-Chef Christophe Cornu und Rivella-Chef Erland Brügger, der auch den Verband Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten präsidiert.

Furrer sagt: «Die Vorstösse für eine Zuckersteuer in den Westschweizer Kantonen sind aus Sicht der Nahrungsmittelindustrie nicht zielführend.» So seien verschiedene Faktoren für Übergewicht massgebend, wie zum Beispiel eine einseitige Ernährung und ein Mangel an körperlicher Bewegung.

Die Industrie engagiere sich zusammen mit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung mit verschiedenen Programmen zur Ernährungserziehung und zur Bewegungsförderung. Mehrere Unternehmen wie Coop, Emmi, Migros oder Nestlé hätten 2015 die «Mailänder Erklärung» unterschrieben zur freiwilligen und schrittweisen Zuckerreduktion in Frühstücksflocken und Joghurts bis 2018.

«Gefordert sind aber auch Eltern und Lehrkräfte, die den Kindern in Sachen gesunder Ernährung und genügend Bewegung ein Vorbild sein sollten», sagt Furrer. Es gebe keine guten und schlechten Lebensmittel, aber gute und schlechte Ernährungsweisen.