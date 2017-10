Die Anklage schlägt für den Schweizer eine Freiheitsstrafe von mindestens anderthalb bis höchstens zwei Jahren auf Bewährung vor. Dazu soll er eine Geldstrafe von 50'000 Euro entrichten und die Prozesskosten übernehmen.

Dies sind die Grundlagen für eine Absprache zwischen Anklage und Verteidigung, um den Prozess rasch zum Abschluss zu bringen. Die Verteidigung hat nun bis am Donnerstag kommender Woche Zeit, diese Vorschläge zu prüfen.

Der Vorsitzende des Oberlandesgerichtes Frankfurt machte zum Prozessauftakt am Mittwoch zudem klar, dass der Angeklagte glaubhafte Angaben machen müsse. So soll er seine Kontakte offenlegen und Licht ins Dunkel der Geldflüsse bringen.

Spionage in Finanzverwaltung

Die deutsche Generalbundesanwaltschaft wirft M vor, im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes deutsche Steuerfahnder ausspioniert zu haben. Umstritten ist, ob er eine Quelle in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung platziert hat.

Daniel M. gab sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt betont freundlich. Er buchstabierte geduldig seinen Wohnort im Kanton Zürich: Schöffisdorf. Er trägt weisse Haare und einen weissen Bart. Sein Hemd hat die gleiche Farbe wie die Robe des Generalbundesanwalts: weinrot. Der angebliche Spion wurde von seinem Schweizer Verteidiger Valentin Landmann als „Frontsau“ charakterisiert. Vor Gericht hingegen tritt er als freundlicher älterer Herr auf, der äusserlich nichts mit dem Bild eines Agenten zu tun hat. Zumindest in dieser Hinsicht hat er seinen Job gut gemacht. Daniel M. will aussagen.

Der mutmassliche Spion war im April in Frankfurt festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Fall hatte zu Verstimmungen in den deutsch-schweizerischen Beziehungen geführt. Das Verfahren vor dem Frankfurter Oberlandesgericht ist zunächst bis Mitte Dezember terminiert.