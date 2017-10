In Frankfurt hat heute Morgen der Prozess gegen den angeblichen Spion Daniel M. begonnen. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft wirft ihm vor, im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes deutsche Steuerfahnder ausspioniert zu haben. Umstritten ist, ob er eine Quelle in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung platziert hat.

Wegen des grossen Medieninteresse hat das Gericht die Verhandlung in einen grösseren Saal verlegt. Zugelassen wurden 45 Journalisten. Sie verfolgen den Prozess durch eine Glasscheibe. Der deutsche Verteidiger von M., Robert Kain, will jedoch lieber ohne Zuschauer verhandeln. Er hat dem Richter den Vorschlag gemacht, einen Deal ohne Publikum zu finden. Das Gericht berät nun diesen Vorschlag und hat die Journalisten deshalb aus dem Saal verwiesen. Um 11 Uhr geht es weiter. Der Richter sagte: „Es finden keine Mauscheleien statt. Der Inhalt der Gespräche wird auf jeden Fall später öffentlich mitgeteilt.“

Der Generalbundesanwalt hat die bereits bekannte Anklageschrift verlesen. Verteidiger Kain schüttelte bei der Stelle, bei der es um die Quelle in der Finanzverwaltung ging, nachdenklich den Kopf.

Daniel M. gab sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt betont freundlich. Er buchstabierte geduldig seinen Wohnort im Kanton Zürich: Schöffisdorf. Er trägt weisse Haare und einen weissen Bart. Sein Hemd hat die gleiche Farbe wie die Robe des Generalbundesanwalts: weinrot. Der angebliche Spion wurde von seinem Schweizer Verteidiger Valentin Landmann als „Frontsau“ charakterisiert. Vor Gericht hingegen tritt er als freundlicher älterer Herr auf, der äusserlich nichts mit dem Bild eines Agenten zu tun hat. Zumindest in dieser Hinsicht hat er seinen Job gut gemacht. Daniel M. will aussagen.

Der mutmassliche Spion war im April in Frankfurt festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Fall hatte zu Verstimmungen in den deutsch-schweizerischen Beziehungen geführt. Das Verfahren vor dem Frankfurter Oberlandesgericht ist zunächst bis Mitte Dezember terminiert.